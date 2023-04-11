Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Gençlik Merkezinde tablo yorumlama eğitimi veriliyor.

Gençlerin gözdesi haline gelen gençlik merkezi eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Farklı farklı kursların yapıldığı gençlik merkezinde tablo yorumlama kursu da farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kursun amacı medeniyet tarihi boyunca insanların ürettiği ve üreteceği sanat eserlerini ve tablolarını incelemek ve yorumlamaktır. Bunun yanında öğrencilerin yorum yapabilme kapasitesini artırıp farklı bir perspektif kazandırmaktır. İçinde birçok farklı kültürlerin olduğu sanat eserleri de incelenmektedir.

Eğitimlerde Michelangelo, Da Vinci, Caravaggio, Rembradnt, Velazquez, Van Gogh ve Osmanlı dönemine ait tablolar incelenip, detaylı bir şekilde analiz edilip yorumlanmaktadır. Katılım sağlayan öğrenciler lise, üniversite ve yüksek lisans düzeyinden oluşmaktadır. Tablo yorumlama kursu kayıtları hala devam ediyor. Kayıt yapmak isteyen öğrenciler Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine uğrayıp kayıt işlemlerini yapabilirler.