Bayburt Gençlik Merkezi gönüllülerince, sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı. Soğuk kış günlerinde sevimli dostları unutmayan gönüller, kentin farklı noktalarına yem, mama bıraktılar.

Soğuk hava ve ayazın etkili olduğu Bayburt’ta, Gençlik Merkezi liderleri ve gönülleri sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı. Kar birikintilerini küreklerle temizleyerek açtıkları alana yem, mama bırakan gönüller çetin kış şartlarında sokak hayvanları için ellerinden geleni yapıyorlar. Gönüllülerin, doğaya bıraktıkları yiyeceklerle hayvanların doğal yaşam alanlarında beslenmesi sağlanıyor, yaban hayvanlarının yiyecek aramak üzere şehir merkezine inmesinin önüne geçiliyor.