Bayburt Gençlik Merkezi’nin 20 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında, iki dönem halinde düzenlediği ’Gençlik Kış Kulübü’ faaliyetlerinin ilk dönemi son buldu. Gençlik Kış Kulübünün son gününde, bir haftalık keyifli süreç, şehir gezisiyle tamamlandı.

Gençlik Merkezi; sanat, spor, drama, zeka oyunları ve deneyimsel öğrenmeye dayalı eğitim programıyla sömestir tatilindeki öğrencilere kapılarını araladı. Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri öğrencilere unutulmayacak bir hafta yaşattı. Gençlik Kış Kulübünün son gününde şehir müzesi gezildi, seyir terasından Bayburt gözlemlendi ve şehitlikte kahraman gaziler ve şehitler için dualar edildi.