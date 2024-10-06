Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen Gençlik Kampı, bu yıl da uluslararası bir atmosfere ev sahipliği yaptı. 40 farklı ülkeden 140 öğrenci, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu kampta bir araya geldi.

Dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, kamp boyunca çeşitli etkinliklerle hem kültürel alışverişlerde bulundular hem de dostluklarını pekiştirdiler. Gençlik kampları, gençlerin farklı kültürlerden gelen bireylerle tanışmasını sağlayarak, kültürel anlayış ve hoşgörünün gelişimine katkıda bulunuyor. Kampta, spor, sanat ve doğa etkinlikleriyle gençler keyifli zaman geçirirken aynı zamanda kültürel kaynaşmanın önemli bir parçası oldular. Türkiye’den gelen öğrenciler, farklı kültürlerden gençlerle tanışma fırsatı bulurken, uluslararası öğrenciler de Türk kültürünü ve misafirperverliğini yakından tanıma imkanı buldu.