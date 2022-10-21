Şehitkamil Belediyesi tarafından Cumhuriyetin Kuruluşu’nun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Paintball Gençlik Kupası ve Gençlik Buluşmaları, liseli öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlikler esnasında gençleri sık sık ziyaret ederek koyu sohbetler gerçekleştiriyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Cumhuriyetin Kuruluşu’nun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Paintball Gençlik Kupası ve Gençlik Buluşmaları, liseli öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlikler esnasında gençleri sık sık ziyaret ederek koyu sohbetler gerçekleştiriyor.

29 Cumhuriyet Bayramı Geleneksel Spor Etkinlikleri çerçevesinde, 6 farklı branşta binlerce öğrenciyi tesislerinde misafir eden Şehitkamil Belediyesi, organizasyonlara katılan sporcuları ödüllendirmeyi de ihmal etmiyor. Düzenlenen spor müsabakalarında katılımcıları yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinliklere verilen aralarda çocuk ve genç yaştaki sporcularla keyifli sohbetler gerçekleştiriyor.

’’Birbirinden keyifli etkinliklerde misafir ediyoruz’’

Paintball Turnuvası ve Gençlik Kampı faaliyetlerine katılan liseli öğrencileri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada öğrencileri birbirinden keyifli etkinliklerde misafir ettiklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“İhtisaslaşmaya gittiğimiz basketbol, badminton, cimnastik, futbol, satranç ve yüzme branşlarında düzenlediğimiz geleneksel spor organizasyonlarına, gençlerimizin büyük ilgi gösterdiği paintball aktivitesini de ekledik. Öğrenci gruplarımızı doğada, Gençlik Kampı’nda birbirinden keyifli etkinliklerle misafir etmeyi sürdürüyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz turnuvaya 14 farklı okuldan 140 öğrencimiz katıldı. Bu tip etkinlikler, gençlerimizin sosyal ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlarken, hareketli bir yaşama da teşvik ediyor. Bugün, Gençlik Kampı’mızda Cumhuriyet Bayramı coşkusu, adeta zirveye ulaşmıştı. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmaları, bizler için farklı bir mutluluk sebebi. Etkinliğe katılan tüm gençlerimizi kutluyor ve gençlerimize iyi eğlenceler diliyorum.”