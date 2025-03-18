Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, gönüllülük projesi kapsamında SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği’nin kamplı eğitimine ev sahipliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesinde hayata geçirdiği Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi çocuk ve gençleri spor, sanat ve sosyal projelerle buluştururken, gönüllülük projesi kapsamında STK’ların eğitim çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor.

Arama kurtarma eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akreditasyon Sistemi içerisinde faaliyet gösteren SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği’nin Antalya temsilciliğine yeni katılım sağlayan 29 gönüllüye Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde doğada kamplı eğitim verildi. SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Başkanı Erdem Akın Türkiye’de 10 tane temsilciliği olan derneğin 11. temsilciliğini Antalya’da kurulduğunu söyleyerek, "Antalya’da kurulacak temsilciliğin ilk eğitimini gerçekleştirdik.

29 gönüllüyle iki gün süren yoğun bir eğitim programı geçirdik. Ekibimize yeni katılacak üyelerimize afetlerde kullanabileceği teçhizatları öğrettik, doğada arama kurtarma, ipler ve düğümler ile arazide kazazedeyi sedyede sabitleme ve taşıma teknikleri konusunda bilgiler verildi, tatbikatlar yaptırıldı. Afet ve acil durumlarda bilgili ve yetkin gönüllülerin varlığı afet bölgelerinde daha çok cana ulaşmamıza, afetlerin türüne bakmaksızın daha az zararla atlatılmasına imkan veriyor. Doğanın içinde çok güzel bir yerde hem kamp hem de eğitim veriyoruz" diye konuştu.