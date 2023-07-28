Manavgat Belediyesi’nin gençlerin yaz dönemini verimli hale getirmek, kentin tarihi, kültürel ve sosyal yapısını gençlere daha iyi aktarmak amacıyla düzenlediği “Haydi Gençler Kampa” projesinin 2’nci etabı tamamlandı.

Kız ve erkek öğrencilerden oluşan 50 kişilik kamp grubu, tatil dönemi boyunca nostaljik açık hava sineması, Aquapark, kitap okuma, Manavgat Şelalesi, Oymapınar, Manavgat Belediyesi Kent Müzesi, Side Nar Beach, Gençlik Merkezi ve Boğaz Otel’de piknik etkinliğini gerçekleştirdi. Gençler ayrıca kampın son gününde Sorgun Boğaz’da sahilde müzik konseri etkinliğini gerçekleştirdi. Kampa katılan gençler, Manavgat’ın farklı güzelliklerini daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ve kampta yeni arkadaşlıklar edindiklerini belirterek projeyi hayata geçiren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve ekibine teşekkür etti. “Haydi Gençler Kampa” projesinin özellikle kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere büyük bir katkısı olduğun belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kampın yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Yaz dönemi boyunca gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, sosyal hayatlarına dokunabilmek ve onları kentimizin dört bir yanında bulunan güzelliklerle buluşturmak bizler için gerçekten büyük bir mutluluk. Projemizin ilk iki etabına yüzlerce gencimiz katıldı. Kampımıza ilgi gösteren tüm ailelerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Manavgat Belediyesi, kentte yaşayan her bir bireyin hayatına dokunuşlar yapmaya devam edecektir” dedi.