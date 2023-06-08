Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen Gençlik Haftası çerçevesinde Bahar Şenlikleri Kapanış Programı gerçekleştirildi.

Bahar Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve Şube Müdürleri tarafından verildi. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü yaptığı konuşmada” Gençlik Haftası etkinliklerinde emeği geçen ve öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul yönetimimize teşekkür ederiz” dedi.