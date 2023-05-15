Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu başladı.

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası Anıtpark meydanında gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Sportif etkinlikler yapılacak

Gençlik haftası boyunca Hentbol, Voleybol, Dart, Havalı Tabanca, Bilardo, Wushu Budokaido Kumiteve Kata Türkiye Şampiyonası yapılacak. Anıtpark Meydanı’nda bisiklet turu, Millet Bahçesinde Oryantiring yarışması, Mahpeyker Sultan Yurdu’nda killi sporcu buluşması gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası etkinlikleri ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına tüm Düzce halkını davet etti.