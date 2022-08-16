19 öğrencinin katıldığı etkinlik, İnönü Üniversitesi Kampüsü içerisinde gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Çocuk Hakları İl Komitesine üye çocuklar da etkinlikte yer aldı. Keyifli anların yaşandığı etkinlik, Kıbrıs Meydanı’nda fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Uluslararası Gençlik Günü çerçevesinde Malatya İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından bisiklet gezisi düzenlendi.

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