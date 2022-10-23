Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında, gençlik faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında, gençlik faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı; gençlik merkezi müdürleri, liderler, gönüllü lider ve gençlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezleri ve genç ofislerinin yeni dönemde yapacağı projeler ve faaliyetler masaya yatırıldı.

Gençlik liderlerinin de katıldığı değerlendirme toplantısında gençlik merkezleri ile genç ofislerin çalışmaları ele alınırken, yeni dönemde yapılmak istenen faaliyetler ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.