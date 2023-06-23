Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı Eğitim Merkezi’nde, gençlerin yaz tatilinde boş vakitlerini eğlenceli bir şekilde geçirebilmeleri adına izciler kamp yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 1. ve 2. dönem izcileri Gençlik Eğitim Merkezi’nde çeşitli aktiviteler ile dolu dolu geçen 3 günlük kamp yaptı. 40 kişilik izci grubu Gençlik Eğitim Merkezi’nde izcilik hakkındaki tecrübelerini geliştirdi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı İklim Şube Müdürlüğü Çevre Mühendisi Mekke Yıldız kampta izcilere “Sıfır Atık Bilincini Kazandırma Eğitimi” verdi. Eğitimde tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yanı sıra iklim değişikliğinde önemli bir rol oynayan sera faktörünün oluşumunu da anlattı. İzciler kampı hem eğlenerek hem de bilgilenerek geçirdi.

"Eğlenceli zaman geçirdik"

Kampın ilk gününden beri keyifli olduğunu ifade eden Fatma Miray Yatkın “Burada çok güzel vakit geçirdim. Spor anlamında diğer arkadaşlarım ile eğlenceli bir vakit geçirdik. Beraber yemek yedik. İyi ki izcilik fularını takmışım iyi ki buraya gelmişim. Burada doğayla iç içe olmayı ve geri dönüşüm gibi doğayı etkileyen faktörlerin aslında ne kadar önemli olduğunu anladım. Çok eğlenceli zaman geçirdik. Buradan bize bu imkanı sunan Muhittin amcaya teşekkür ediyorum” dedi.