DÜZCE (İHA) – Düzce Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli ve Gençlik Koordinatörü Hasan Çiçek Karaca Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Cemalettin Arslan tarafından organize edilen gençlik buluşmasına katıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli ve Gençlik Koordinatörü Hasan Çiçek Karaca Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Cemalettin Arslan tarafından organize edilen gençlik buluşmasına katıldı.

Gençlik çalışmalarında yoğun çalışmalarıyla gençlerin uğrak noktası olan Karaca Cami Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Cemalettin Arslan’ın rehberliğinde düzenlenen ve Karaca Cami Müezzin Kayyımı Tanju Doğancı’nın da katıldığı programda, ikindi namazını cemaatle kılan gençlerle Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli sohbet etti. Sohbetin ardından bir hayırsever tarafından ikramda bulunuldu.