Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı desteği ile Erasmus+ programı altında uygulanan “Gençlik Çalışanları için Girişimcilik Festivali” projesinin açılış programı Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Cine Amfi’de gerçekleştirildi.

12 farklı ülkeden gelen 40 katılımcı, HKÜ kampüsünü gezdikten sonra, üniversitenin teknoloji transfer ofisi (TTO) tarafından girişimcilik alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Öğrenci ve akademisyenlerimiz tarafından toplam 158 patent başvurusu yapıldı

Programın açılışında HKÜ tarafından girişimcilik alanında gerçekleştirilen faaliyetlerden ve istatistiklerinden bahseden Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “HKÜ ön kuluçka merkezinde toplam 53 firmanın tohumu atıldı, bunlardan 15’ine donörlerden tohum yatırımı temin edildi. Halen 14 firma faaliyet gösteriyor. Üniversite-Sanayi işbirliği ekosistemini desteklemek amacıyla kampüste Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi kuruldu. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde Teknokentimiz faaliyete geçti. TTO desteğiyle öğrenci ve akademisyenlerimiz tarafından toplam 158 patent başvurusu yapıldı. Başarılı girişimlerin uluslararası pazara taşınması amacıyla ABD’de Silikon Vadisi’nde açılan Starcamp Uluslararası Kuluçka ve Hızlandırma Merkezi’nde faaliyet gösteriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız proje çerçevesinde; sizler üniversitemizi ve girişimcilik arayüzlerimizi daha yakından tanıma fırsatı elde edecek, fikirlerin desteklenmesi ve uygun hızlandırma mekanizmalarına yönlendirilmelerine destek sağlayacaksınız. Ayrıca, kurumlarımız arasında çok yönlü işbirlikleri geliştirebiliriz. Katılımınızdan dolayı sizlere, projemize verdikleri destek için Avrupa Birliği’ne ve Türkiye Ulusal Ajansı’na teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Programın devamında, proje uzmanları tarafından katılımcılara Gaziantep ve Türkiye girişimcilik ekosistemi hakkında bilgiler verildi.