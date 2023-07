Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen gençlik buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa’yı her alanda daha ileriye taşıyacak proje ve hizmetleri birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geleceğin teminatı çocuklar ve gençler için sosyal aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisleri içerisindeki yeşil alanda gerçekleştirilen gençlik buluşmasına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ile çok sayıda genç katıldı. Alanı dolduran ve düzenlenen etkinlikte ok atma, halat çekme gibi oyunlar oynayan çocuklar Başkan Beyazgül’ü tezahüratlarla ve sevgi seliyle karşılayarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Gençlerin sevincine ortak olan ve onlarla birlikte ok atan Beyazgül gençlerle yakından ilgilendi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik çerçevesinde gençler ve çocuklar gönüllerince bir gün geçirerek yeşillerin arasında piknik yapma imkanı buldu.