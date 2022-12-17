Tepebaşı Belediyesi tarafından üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Gençlik Basketbol Turnuvası, heyecan dolu maçlar ile başladı. Turnuvanın kazananı, 19 Aralık tarihinde oynanacak final müsabakası ile belirlenecek.

Tepebaşı Belediyesi tarafından üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Gençlik Basketbol Turnuvası, heyecan dolu maçlar ile başladı. Turnuvanın kazananı, 19 Aralık tarihinde oynanacak final müsabakası ile belirlenecek.

Tepebaşı Belediyesi, kent sakinleri için sağlıklı ve keyifli aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyor. Gençlik Basketbol Turnuvası da üniversite öğrencilerinin oluşturduğu takımların katılımı ile başladı. İlk müsabakalar gençler, kendi adlandırdıkları takımlar halinde heyecan dolu maçlar oynadı. Yunus Emre Spor Tesislerinde oynanan maçlar neticesinde Rusky Yazık, San Antonio Belediye, ECZ ve Team and1 adlı takımlar yarı finale kaldı. Katılımcı gençler, düzenlenen etkinliklerden dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ederken, turnuva kazananı 19 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’de oynanacak final maçı ile belli olacak.