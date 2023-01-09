Elazığspor tribünlerinin köklü grubu Gençlik 23, ihtiyaç sahibi öğrenciler için anlamlı bir kampanya başlattı.

Elazığspor tribünlerinin köklü grubu Gençlik 23, ihtiyaç sahibi öğrenciler için anlamlı bir kampanya başlattı.

Gençlik 23 Elazığspor Taraftarlar Grubu, örnek bir kampanyaya imza attı. ‘1 Bot, 1 Mont’ ismiyle başlatılan kampanya ile ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunulacak. Kampanyaya katılım bedeli olarak 200 TL fiyat belirlediklerini ifade eden Gençlik 23 Taraftarlar Grubu Başkanı Haker Melih Güneş, “Bu hayır işinde tüm hemşerilerimizin desteklerini bekliyoruz” dedi.