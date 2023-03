Üniversite yıllarından bu yana STK’ların içinde aktif rol alan Ateş, aday adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkeye hizmet etmek için hiçbir zaman makam-mevki derdinde olmadığını vurguladı. Ülkenin önemli konularında her zaman sahada yer aldığını kaydeden Ateş, "Akil Gençler oluşumunu 2013 yılında kurduğumuzda her zaman şunu belirttik. Ne olursa olsun gençlik sözünü söyleyecek. Ve her platformda da gençliğin sesini yükselttik. ’Gençlik yeni anayasa istiyor’ şiarıyla Türkiye genelinde referandumda 200’ün üzerinde ’evet’ program gerçekleştirdik" dedi.

14 Mayıs seçimlerinin tarihin en önemli seçimlerinden biri olacağına dikkat çeken Delil Ateş, "Bu süreçte Akil Gençlerde beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarla yaptığımız istişareler sonucu Mersin’den AK Parti milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. 5 yaşında Mersin’e taşınarak ilköğretim ve liseyi burada tamamladım. Mersin‘e çocukluğumdan beri hizmet etmeyi hep hayal ettim. Çocukluk hayalleri insanın en masum hayalleridir. Ve ben asla bu hayallerimden vazgeçmedim. Mersin için yapacağımız çok hizmet var. Mersin Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Sunnisi ve Alevisi ile kardeşliğin dünyada örnek alındığı kadim bir şehirdir. Mersin birlik ve beraberliğin en güzel örneğidir. Bu kadim şehre, bu güzel şehre hizmet etmek benim için onurdur" diye konuştu.

Kolları sıvadığını ve yol arkadaşlarıyla birlikte Mersin’i karış karış gezeceğini kaydeden Ateş, "14 Mayıs seçimlerinin öneminin farkındayız. Seçimlerde Cumhurbaşkanımızın tekrardan seçilmesi ve partimizin başarılı olması için var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonu öncülüğünde gençliğin yüzyılını inşa edeceğiz. Mersin gençliğin şehri. Mersin’de gençler sözünü söyleyecek. Mersin’de milletimizin 2002 yılından beri sesi olan AK Parti kazanacak. Mersin’de milletimiz kazanacak" ifadelerini kullandı.