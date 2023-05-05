T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEI’de düzenlenen “Gençliğin Enerjisi TEI’de Buluşuyor” programında meslek lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

TEI’nin ev sahipliğinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen etkinlikte Bakan Dönmez ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit gençlere kendi tecrübelerini aktardılar ve tavsiyelerde bulundular. Dönmez, geleceğin mühendis ve teknisyenlerine, iş hayatlarına hazırlanırlarken ve kariyerlerinde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında tavsiyeler verdi. Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ise TEI’de yer almak isteyen gençlere TEI’nin kariyer ve gelişim programlarından bahsetti. Dönmez ve Akşit, konuşmalarının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez, etkinliğe Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ile geldi. Öğrenciler otomobili yakından görebilmek için birbirleriyle yarıştılar. Prof. Dr. Mahmut F. Akşit de etkinlik sonrasında aracı inceleyerek, TEI Eskişehir Kampüsü’nde bir tur attı.