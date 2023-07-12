Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve gençler tarafından yoğun ilgi gösterilen ‘Gençliğin Aklına Takılanlar’ın bu ayki konuğu sokaklarda santur enstrümanıyla müzik yaparak tanınan Sedat Anar ve eşi Damla Anar oldu.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve genç nesillerin ilmi ve manevi yönden yetişmelerine katkı sağlamak hedefini taşıyan programda Sedat Anar, sıra dışı müzik aleti santurla tanışmasından sokaklarda yaptığı müziğe kadar birçok konuda önemli bilgiler paylaştı.

Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen programda sorular soran gençler, akıllarına takılan soruların cevaplarını Sedat Anar ve eşi Damla Anar’da aradı.

Karşılıklı soru-cevap şeklinde sürdürülen program sonunda kura çekilerek katılanlara Sedat Anar’ın “Sokakname Bir Sokak Müzisyeninin Kaleminden” isimli kitabı hediye edildi. Sedat Anar da program sonrası kitabı imzaladı.

“Bize çok büyük katkısı olan bir program”

Programa katılanlar gençlerden Medine Bektaş, çok keyifli bir program olduğunu belirterek, “Mustafa Yalçın başkanımıza gençliğin aklına takılanlar isimli program vesilesiyle çok teşekkür ediyorum. Bize çok büyük bir katkıda bulundu.” dedi.

“Program ufuk açıcı ve vizyon göstergesi”

Programı ufuk açıcı olarak değerlendiren Talha Özsere, “İlçe belediyesinin bu tarz programlar yapması gerçekten ufuk açıcı, vizyon göstergesi. Bugün çok feyzlendik, istifade ettik. Çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan İbrahim Kaçar ise, programın düzenlenmesinden dolayı Talas Belediyesine teşekkür ederek, “Sedat Anar’ı keyifle dinliyorum. Bu etkinliği duyunca koşa koşa geldim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

Programda Sedat Anar ve eşi Damla Anar, ara ara seslendirdikleri ilahilerle seyircilere hoş anlar yaşattı.