Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve gençler tarafından yoğun ilgi gösterilen ‘Gençliğin Aklına Takılanlar’ın bu ayki konuğu Prof. Dr. Erol Göka oldu.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve genç nesillerin ilmi ve manevi yönden yetişmelerine katkı sağlamak amacını taşıyan programda Prof. Dr. Göka, sosyal yaşamdan psikolojiye, insan ilişkilerinden kişisel gelişime kadar birçok konuda önemli bilgiler paylaştı. Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen programda özellikle milli ve manevi konularda sorular soran gençler, akıllarına takılan soruların cevaplarını aradı. Karşılıklı soru-cevap şeklinde sürdürülen program sonunda kura çekilerek katılanlara Erol Göka’nın ’Hoşçakal’ isimli kitabı hediye edildi. Programa katılan gençlerden Medine Bektaş, programın çok güzel ve verimli geçtiğini ifade etti. Bu tür programların önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Bektaş, Talas Belediyesi’ne ve Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Memnuniyetini dile getiren Ümmügülsüm Eyvaz da gençlerin hayata yönelik hazırlanmasını destekleyici bir program olduğunu söyleyerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Katılımcılardan Mert Yiğit de programın birçok anlamda faydalı bilgiler kattığını belirterek, “Aslında herkesin bildiğini sandığı fakat cevabını bilmediği birçok yeni bilgi öğrendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.