Ziyaret sonrası konuşan Coşkun, "TÜGVA olarak Dumlupınar üniversitesi Rektörümüz Kazım Uysal hocamıza ziyaretlerde bulunduk. Gençliğe yönelik hizmetler konusunda yapılan çalışmalar ile deprem bölgesinden ilimizde misafir edilen gençlere yönelik çalışmalar hakkında istişareler gerçekleştirdik. Nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Meselemizde, mesleğimizde gençlik" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşkun, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal’ı ziyaret ederek faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

DPÜ ile Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

DPÜ ile Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

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