14 Yaş Erkek Kampı başladı.

14 Yaş Erkek Kampı başladı.

Düzce İl Müftülüğü tarafından ilk defa bu ara dönemde başlatılan gençliğe değer kamplarının ikinci ayağı olan erkekler için kamp başlatıldı. Düzce İl Müftü Vekili Hasan İzmirli, İl Müftü Yardımcıları Talha Demirkaya, Derya Topalcık ve Kaynaşlı İlçe Müftüsü Mülayim Bayındır Kaynaşlı Yatılı Erkek Kur’an Kursunda devam eden “Gençliğe Değer Kampını” ziyaret etti. Eğitimi, kamp oyunları, sinema ve film okuma, ebru atölyesi, akıl ve zeka oyunları, gezi, kitap okuma gibi birbirinden değerli eğlence ve eğitim yoğrularak oluşturulan verimli program sayesinde gençler ara tatil dönemini hem eğlenerek hem öğrenerek geçiriyor. Devam eden kampı ziyaret eden Müftü Vekili ve Yardımcıları gençlerle hasbihal ettiler.