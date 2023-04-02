DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, önce gençlerle sohbet etti ardından mutfağa girerek melemen yapıp onlarla sahur yaptı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu üniversite öğrencisi gençlerin evlerine misafir oldu. Önce gençlerle sohbet eden Şengüloğlu, ardından mutafa girdi. Öğrencilerinde sıkça yaptığı yemek olan Melemen yapan Şengüloğlu daha sonra yer sofrasında onlarla birlikte sahur yaptı.

Şengüloğlu, “Gençlerimizle keyifli bir sahur sohbetinde birlikte olmanın mutluluğu paha biçilemez.

Sofralarımızdaki bereket, aramızdaki muhabbet, yüzümüzdeki samimiyet hiç eksilmesin. İyi ki varsınız” dedi.