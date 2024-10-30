Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin eğitim ve öğretim dönemi boyunca her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği “Gençlerle Baş Başa Sohbetleri”nin ekim ayı konukları ünlü haber spikeri, yazar Seda Öğretir ve Çocuk Kitapları Yazarı Almıla Aydın oldu.

Çocukları ve gençleri her ay yeni bir kitapla tanıştıran, onların heybelerini birçok bilgiyle doldurmalarına yardımcı olan, kültürel ve sanatsal açıdan gelişmelerine destek olan Bilgi Evleri, bu ay ‘Gençlerle Baş Başa Sohbetleri’ne ünlü haber spikeri ve yazar Seda Öğretir ve çocuk kitapları yazarı Almıla Aydın’ı misafir etti. Yazar Almıla Aydın ve Seda Öğretir, “Zamansız Şehrin Çocukları” isimli kitabıyla ilgili olarak merak edilen soruları Bilgi Evi üyeleri için cevapladı.

“Hikayelerimiz içerisindeki şifreleri çözmenizi bekliyoruz”

Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde 400 çocukla bir araya gelen Öğretir ve Aydın, kitaplarının ortaya çıkma öyküsünü küçük okurlarla paylaştıktan sonra çocuk edebiyatında 3 yazarlı bir kitap oluşturabilmenin öneminden bahsederek: “Yazdığımız üç hikâye birbirinden bağımsız gibi görünse de aslında birbirine bağlı. Pek çok gizli şifre var kitabımızda. O şifreleri çözebildiyseniz ne mutlu sizlere. Mesela Süleyman Düğümü bunlardan biri. Umarım siz de diğerlerini yakalayabilmişsinizdir” ifadelerine yer verdiler.

Çocukluklarından beri aynı hayalin peşinden koştuklarına konuşmalarında sık sık yer veren Öğretir ve Aydın, “Yazar olmak çocukluk hayalimizdi ve iyi ki bu hayalin peşinden gitmişiz” açıklamasında bulunarak genç dimağlara örnek olmayı ihmal etmediler. “Özellikle eski zamanları merak eden çocuklar için çok detaylı araştırmalar yaptık. Ders çalıştık. Ders çalışmayı çok severiz” diyen Öğretir ve Aydın, kitapta vermek istedikleri mesajı en doğru bilgilerle aktarmak istediklerinin de altını çizdiler.

"Arkadaşlık bağları sizlere güç verir”

Kitaplarındaki en önemli kavramlardan birinin de arkadaşlık bağı olduğunu ifade eden konuk yazarlar: “Arkadaşlık su gibi bir şey. Şifalıdır. İyi gelir insana. Zaman zaman kötü hissettiğimizde yanımızda bir arkadaşımızın olması bizi iyi hissettirir. Sevinç de üzüntü de bulaşıcıdır. Sevinç paylaşınca çoğalır. Üzüntü ise paylaşınca azalır. Mesela bu kitabın ortak yazarları olan bizler de iyi arkadaşız. Elinizdeki kitabı hazırlarken birbirimize destek olduk. Birbirimize güç verdik. Takıldığımız yerler de birbirimize yardımcı olduk. Bu kitap bizim arkadaşlığımızın da ürünüdür aslında.” diye konuştular.

Konuk yazarlar Seda Öğretir ve Almıla Aydın’ın, Bilgi Evi’nin küçük okurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program son buldu.