Samsun’un Kavak ilçesi Atayurt Mahallesi gençleri aralarında topladıkları harçlıkları ile tüm mahalleye iftar verdi.

Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi gençleri, Ramazan’ın son gününde aralarında topladıkları bayram harçlıkları ile tüm halka iftar ikramında bulundu. Atayurtlu gençlerin yaptıkları sürpriz tüm mahallede duygusal anlar yaşattı. Gençlerin kendilerine büyük sürpriz yaptığını söyleyen Atayurt sakinleri, "Bizim için gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Gençler iftara yakın mahalle camisinden anons yaparak herkesi iftara davet etti. Çok duygulandık" dediler.

Atayurt Mahallesi Muhtarı Burhan Ayrancı da şunları söyledi:

"Gençler mahallemize böyle bir sürpriz yapma kararı almış. Aralarında hiç kimseye duyurmadan para toplamışlar, hatta çocuklar bile harçlıklarını vermişler. Benden de yaptıkları bu organizasyon için destek istediler. Hep birlikte vatandaşlara duyurmadan hazırlıklarımızı yaptık. İftara yakın bir saatte de gençler kapı kapı gezerek herkesi davet ettiler. Biz de ayrıca cami hoparlöründen mahalleye duyurarak destek verdik. Gençlerin mübarek Ramazan ayının son iftarında yaptıkları bu örnek davranış hem beni hem de tüm halkımızı çok duygulandırdı" diye konuştu.