Denizli’de ömrünün 33 yıllını dikiş makinasının başında geçiren emektar terzi Bayram Akşit, günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan sektörlerden birisi olan mesleğinin geleceğinden endişe ediyor. Gençlerin terziliğe ilgi göstermediğini ve çırak bulamadıklarını belirten Akşit, “Şimdi bu mesleği gençlerimiz yapmak istemiyor. Eğer çırak bulamazsak terzilik mesleği yok olacak” diyor.

Denizlili terzi Bayram Akşit, terzilik mesleğinin yıllarda devam edecek bir meslek olduğunu ama çırak bulamadıklarını için mesleğin geleceği konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. 24 yılı yurt dışında olmak üzere 33 yılını dikiş makinesinin başında geçiren Akşit, günümüzde artık gençlerin bu tarz meslekleri istemediğini ve bu gidişle terziliğin yavaş yavaş yol olacağını savundu. Kendisini ziyaret eden Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç’e yaşadıkları çırak sorunundan dert yanan Akşit, gençlere terzilik mesleğinin sürdürülmesi için çağrı yaptı. DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç de kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan terziliği yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Öncesinde marangozluk yaptığını ve ardından abisinin mesleği olan terzilik işine atılarak 7 ayda meslek sahibi olduğunu hatırlatan usta Bayram Akşit, “Önceden ben marangozluk işi ile uğraşıyordum. Ardından ben marangozluğu bıraktım ve o dönemlerde abim terzilik işi ile uğraşıyordu. Bende yaklaşık 7 ayda terziliği öğrendim. Hollanda’da terzilik işi yapmak için gittim. O dönem 24 yıl yurt dışında terzilik işi yaptım. 24 yılın ardından Denizli’ye döndüm ve geldiğim gibi direkt iş buldum. Ardından kendi yerimi açtım ve 9 yıldır burada terzilik yapıyorum” dedi.

“Şimdi bu mesleği gençlerimiz yapmak istemiyor”

Çırak yetiştirmek istediklerini ama terzilik için çırak bulamadıklarını dile getiren usta Akşit, “Çırak yetişmiyor. Çırak yetiştirmek istiyoruz, bizden sonra gelecek nesillerde bu mesleği yapsın. Meslek öğrenmek her zaman iyi bir şey kendisini de faydası olur gelecekteki vatandaşlara da yardımcı olur. Bizler artık aşağıya yukarı son nesiliz sayılır. Öğrenmenin yaşı yok, çocuk olmaz orta yaştaki insanlar öğrenmek ister bizlerde öğretiriz. Şimdi bu mesleği gençlerimiz yapmak istemiyor. Şuanda bütün meslekler çırak istiyor. Bizim amacımız bu meslekte meraklı genç arkadaşımıza öğretmek ve bu mesleğin devam etmesidir. Bizim artık yaştan dolayı 3-4 senemiz kaldı. Sonrasında ise genç arkadaşlarımız devam ettirsinler” ifadelerini kullandı.

“Eğer çırak bulamazsak terzilik yok olacak”

Terzilik mesleğinin kötüye gittiğini ve gençlere "Kolunuzda altın bilezik olsun" diyerek öğütlerde bulunan Akşit, “Terzilik mesleği şuanda kötüye doğru gidiyor. Eğer çırak bulamazsak terzilik yok olacak. Çırak yetişirse gelecekteki insanlar için terzilik ihtiyaçlarını giderecekler. Eskilerden bizlere devamlı ‘Kolunda altın bilezik olsun’ derlerdi. Yani elinde bir meslek olsun zora düştüğün zaman mesleği sarıldığında istediğin yerde iş buluyorsun” dedi.

“DESOB olarak kaybolmaya yüz tutmuş meslek dallarımızı duyurmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz”

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak esnaf ziyaretlerini devam ettiklerini belirten ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek dallarından biri olan terzilik meslek dalını da duyurmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç ise “Denizli Esnaf Odalar Birliği olarak esnaf ziyaretlerimizi devam etmekteyiz. Bugün de bir terzimizi ziyarete geldik. Günümüzde terzilik meslek dalı önemini yitirmeye başladı. Hazır giyime yönelmemiz sebebiyle birçoğumuz mağazalardan alışveriş yapmaktayız. Aldığımız bir pantolonda bile terzilik ihtiyacı duymaktayız. Gençlerimiz bu tarz meslek dallarına önem vermiyorlar. Aslında çıraklık eğitim mesleklerimizle çalışmaları yaparak kaybolmaya yüz tutmuş meslek dallarından biri olan terzilik meslek dalını da bir şekilde duyurmaya çalışıyoruz. Çıraklık eğitim mesleklerinden çıkan gençlerimizde bulunmaktadır. Bu sektörün biraz daha önem verilmesini düşünüyoruz. Çünkü ölmemesi gereken bir sektör. Giyimimizden kuşamımıza her şeyimizde yer alıyorlar ve son zamanlarda fiyatların artışından dolayı terzilerimiz bu konuda daha da önem arz etmektedir. Gençlerimizin bu alana yönelmesi, çıraklık eğitimden ilerlemesi bizim için çok değerlidir. Gerekli çalışmaları DESOB olarak yapmaktayız” diye konuştu.