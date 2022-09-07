Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesinde hayata geçirdiği Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi Projesi’nde sona gelindi. Farklı yaş gruplarından gençlerin ve çocukların atölye çalışmalarına katılabileceği doğa ile iç içe bir kamp yapabileceği gençlik kampı gençlerin yeni gözdesi olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesinde hayata geçirdiği Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi Projesi’nde sona gelindi. Farklı yaş gruplarından gençlerin ve çocukların atölye çalışmalarına katılabileceği doğa ile iç içe bir kamp yapabileceği gençlik kampı gençlerin yeni gözdesi olacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kepezaltı’nda Hayvanat Bahçesi yanında yer alan 15 dönümlük alan ve içindeki binayı, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’ne dönüştürdü. 60 yatak kapasiteli Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, konaklama bölümleri, yemekhane, atölye alanları, spor alanları, dış mekan öğrenme alanları, havuz ve tırmanma duvarı gibi alanların yer aldığı projede tadilat çalışmaları tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı Gençlik Kampı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Doğa ile iç içe bir kamp

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle çocuk ve gençler spor, sanat ve sosyal projelerle buluşarak, doğada vakit geçirmeleri sağlanacak. Merkezde müzik, dans, seramik, sinema gibi sanat atölyeleri, basketbol, voleybol, tenis, tırmanma, doğa yürüyüşü gibi spor aktiviteleri ile doğal ve tarihi alanlara geziler ve çeşitli tematik eğitimler düzenlenecek.

İlk misafirleri Manavgatlı gençler olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nin ilk misafirlerinin geçtiğimiz yıl Manavgat’ta meydana gelen yangında etkilenin gençlerin olacağını söyledi. Gençlik kampının masa, sandalye, dolap ve raf gibi birçok tadilatının Büyükşehir Belediyesi’nin kendi atölyelerinde yapıldığına dikkat çeken Hayat Ekici Gürkan, “Kamp alanımızda tematik kamplarımız olacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz birer haftalık kamplara ücretsiz bir şekilde katılabilecek. Atölye alanları, kütüphane, basketbol, voleybol ve tenis gibi spor aktiviteleri yanı sıra birçok etkinliğimiz olacak. Alanımızda dolu dolu bir kamp dönemi geçirecekler” dedi.