Yeşilay tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmaya bu yıl 152 eser başvuruda bulundu.

Yeşilay tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmaya bu yıl 152 eser başvuruda bulundu.

Yeşilay’ın T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı katkısıyla düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı” temasıyla düzenlenen yarışmanın belgesel kategorisinde yarışan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri Aydın Emre Ertemoğlu ve Ali İhsan Öksüz, Uyan isimli filmiyle ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Ödüller, Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı ve Yarışma Jüri Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Erol’un katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen törende verildi.

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın jüri başkanlığında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, yönetmen Derviş Zaim, Birol Güven, ressam Mehmet Güleryüz, sinema ve televizyon bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerinden ve sinema eleştirmenlerinden oluşan 20 kişilik jürinin değerlendirmesi sonucunda kazananlara toplam 104 bin TL para ödülü dağıtıldı.