Tokat’ta gençlerin köylerinin yüksek tepesine Türk bayrağı dikerek dalgalandırdığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Tokat’ta gençlerin köylerinin yüksek tepesine Türk bayrağı dikerek dalgalandırdığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Tokat’ın Artova ilçesine bağlı Çelikli köyünde gençlerin Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı. Gençler köyün yüksek bir tepesine traktör yardımı ile bayrak direği dikti. Türk Bayrağını dalgalandırdıkları o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım sonrasında Artova Kaymakamı Erkan Atam, gençleri köyde ziyaret ederek Türk bayrağı hediye etti. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise sosyal medya hesabında, “Doğuştan gelir vatan ve bayrak sevgisi, Kaymakamımız Artovalı yiğitlerimize rengini ecdadımızın kanından alan şanlı bayrağımız ile bayrak direğini gönderdi. Bayrağımız göklerde sonsuza dek dalgalanacak. Vatan ve bayrak sevdanız ile gurur duyduk yiğitler” şeklinde paylaşımda bulundu.

Gençlerden Kürşat Sansar, köylerinde Türk bayrağı dalgalandırmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, “Pençe Kilit operasyonu devam ediyor. Onlar için bayrağımızı köyümüzde dalgalandırmaya daima hazırız. Askerlerimiz sağ olsun, var olsun” diye konuştu.