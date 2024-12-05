Karabük’te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı Tofaş otomobil önce istinat duvarına ardından beton direğe çarptı. 2’si ağır 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kayabaşı Mahallesi Lala Mustafa Paşa Caddesi’nde meydana geldi. E.Y.D. (17), B.E.K. (16) ve E.T.Ç. (15) isimli arkadaşlarını yanına alarak 34 FUV 900 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille gezintiye çıktı. Bu sırada cadde üzerinde hız yapan gençlerin bulunduğu otomobil önce evin istinat duvarına ve sonrasında beton elektrik direğine çarptı. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda neticesinde otomobil sürücüsü ile yanında B.E.K. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, sürücü ve yanındaki arkadaşı çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücü ile yanındaki arkadaşının hayatı tehlikelerinin bulunduğu, diğer yaralı E.T.Ç.’nin (15) ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili trafik ekipleri inceleme başlatırken otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.