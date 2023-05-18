Muş’ta 15-21 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla sahneye çıkan gençler sergiledikleri tiyatro oyunu ile büyük beğeni topladı.

Gençlik Haftası nedeniyle Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda sergilenen tiyatro oyununa gençler yoğun ilgi gösterdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gençlere yönelik faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini belirterek, “Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasından Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası olarak kutlanıyor. Bugün gençlik merkezimizde tiyatro gösterisi olacak. Gençlerimize güzel bir tiyatro oyunu izleterek haftanın güzel geçmesini sağlayacağız. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle birçok faaliyeti gerçekleştirmiş olduk. Çeşitli etkinliklerle haftayı dolu dolu geçirmenin gayreti içerisine girdik. Gençlerimizin heyecanını ve mutluluğunu görüyoruz. Gençlik Haftamızın dolu dolu geçmesini temenni ediyoruz” dedi.