Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin gerçekleştirdiği kent mobilyası tasarımlarını inceledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin gerçekleştirdiği kent mobilyası tasarımlarını inceledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nden Doktor Öğretim üyesi Merve Buldaç’ın koordinatörlüğünde Kütahya özelinde ’Kent Mobilyası Tasarımları’ konulu proje hazırlandı.

Hazırlanan proje çerçevesinde yapılan 35 tasarımın sunumu öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Her fırsatta gençlere ve eğitime verdiği önemi dile getiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hazırlanan tasarımları dikkatle inceleyerek bilgiler aldı. Gençlerin hazırladıkları tasarımların, verdikleri emeklerin ve ortaya koydukları gayretin çok önemli olduğunu ifade eden Başkanımız Işık, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Doktor Öğretim Üyesi Merve Buldaç, Başkan Işık’a teşrifleri ve destekleri için teşekkür etti.