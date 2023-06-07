Bolu’da ortaokul ve lise öğrencilerinin tasarladığı bilim ve teknolojiye dayalı çalışmalar bilim şenliğinde sergilendi. Öğrencilerin tasarladığı teknolojik ürünler büyük beğeni topladı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu bilim şenliği, Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Ortaokul ve lise öğrencileri tarafından sene boyunca üretilen bilim ve teknolojiye dayalı çalışmalar, şenlikte sergilendi. Öğrencilerin tasarladığı kumandalı ve sensörlü arabalar, sensörlü cihazlar, robotlar ve çizdikleri resimler yıl sonu bilim şenliğinde yer aldı. Sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı da katıldı. Şenlikte, robot yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.