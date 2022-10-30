Arifan Külliyesi tarafından gençlerin sorunlarını ve bu sorunlara çözüm aramak amacıyla gerçekleştirilen ‘Yeni Dünyada Çağı Okumak, Sorular, Sorunlar ve Çözümler Çalıştay’ı’ Kayseri’de başladı.

Arifan Külliyesi tarafından gençlerin sorunlarını ve bu sorunlara çözüm aramak amacıyla gerçekleştirilen ‘Yeni Dünyada Çağı Okumak, Sorular, Sorunlar ve Çözümler Çalıştay’ı’ Kayseri’de başladı.

Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya, Arifan Küllüyesi üyeleri ve 50 adet öğrenci katıldı. Programda gençler, Arifan Külliyesi yönetim kurulundan oluşan jüri üyelerine sorunlarını anlatırken, jüri üyeleri de onların bu sorunları nasıl çözecekleri konusunda bilgiler verdi. Burada bir açıklama yapan, Yeni Dünyada Çağı Okumak, Sorular, Sorunlar ve Çözümler Çalıştay’ı sekreteri Furkan Demirci, “Bu çalıştayın yapılmasına dair fikri ilk olarak Arifan Külliyesi kurucu başkanı Ömer Faruk Müderrisoğlu hocamız ortaya koydu. Daha önce Türkiye genelinde gençlikle alakalı bazı paneller gerçekleşmiş fakat oralarda büyükler söz hakkın almıştı. Biz burada farklı olarak; ‘Gençler yarınlarımızı umududur. Onlara söz hakkı vermek gerek. Onları dinlemek gerek’ düşüncesiyle bu yola çıktık. İlk çalıştayımız 8-9 Eylül’de 4 oturum şeklinde Arifa Külliyesi’nin ev sahipliğinde 120 gencimizin katılımıyla gerçekleşti. Akabinde çalıştayda gündeme gelen meseleleri 26 madde halinde ihtisar ederek, basına sunduk. 2’inci çalıştayımızı 9 Ekim tarihinde 100 gencin katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirdik. 3’ünci çalıştayı ise bugün Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde 50 gencimizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte hedefimiz Türkiye’nin 81 ilinde bu çalıştayı gerçekleştirmek ve Türkiye’nin 81 ilinde bu çalıştaya katılan gençlerimizle beraber Ankara veya İstanbul gibi büyük bir şehirde bütün gençlerin katılımıyla bir program düzenleyerek, bu çalıştayı noktalamak istiyoruz" dedi.

Ayrıca, çalıştay bugün yapılacak 2’inci oturum ile devam edecek.