Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup genç arasında çıkan kavgada kan aktı. Bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tığcılar Mahallesi Yeni Cami Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, bıçaklanan 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.