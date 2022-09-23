Kocaeli’de gençler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Kocaeli’de gençler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Yaren Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.E.B., B.Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir genç bıçaklanarak yaralandı. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan gençler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan S.E.B., Seka Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Gençlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.