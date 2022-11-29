Tepebaşı Belediyesi’nin sabah saatlerinde öğrenciler için gerçekleştirdiği çorba ve ekmek ikramı devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin sabah saatlerinde öğrenciler için gerçekleştirdiği çorba ve ekmek ikramı devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Gençlik Merkezleri ile gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde, sabah okula giden üniversite öğrencileri için saat 08.30’da başlayan ücretsiz çorba ikramı sürüyor. Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler, sıcak çorba ile soğuk havanın etkisinin azaldığını söyleyerek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyor. Gençler, ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle çorba ikramının, bütçelerine katkı sağladığını da ifade ediyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen sıcak çorba ve ekmek dağıtımının devam edeceğini belirtiyor.