Sağlıklı bir atıştırmalık olarak kabul edilen ve faydaları saymakla bitmeyen hurma sadece ramazan aylarında tüketilen bir meyve olmaktan çıkıp yılın 12 ayı tüketilmeye başlandı. Özellikle gençlerin hurmaya olan ilgisinin artması ile Türkiye?de bir zamanlar sadece ramazan ayında tüketilen hurmanın yılın 12 ayı bolca tüketilmeye başlandığı belirtildi.

Sağlıklı bir atıştırmalık olarak kabul edilen ve faydaları saymakla bitmeyen hurma sadece ramazan aylarında tüketilen bir meyve olmaktan çıkıp yılın 12 ayı tüketilmeye başlandı. Özellikle gençlerin hurmaya olan ilgisinin artması ile Türkiye?de bir zamanlar sadece ramazan ayında tüketilen hurmanın yılın 12 ayı bolca tüketilmeye başlandığı belirtildi.

Birçok kişinin hekim tavsiyesi ile sağlıklı kalmak için tükettiği hurmanın faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğu belirtildi. Ramazan ayının simgelerinden biri olan hurmaya olan ilgi her geçen gün artıyor. İçerdiği potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum olmak üzere pek çok mineral ve vitamin dolayısıyla sağlıklı kalmak isteyenlerin yılın 12 ayı hurma tüketmeye başladığı belirtildi. Türkiye?de hurma tüketiminin her geçen yıl artarak devam ettiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, ?Aynı zamanda tok tutma özelliği olan hurma, diyet yapandan, sporculara, emziren kadınlardan çocuklara kadar herkesten ilgi görmeye başladı. Sağlık otoritelerinin açıklamalarına göre; 100 gram hurma ortalama 277 kalori içeriyor. 4 adet hurma, 1 porsiyon meyve ile eşdeğer olup ortalama 60 kaloriye eşdeğer. Bilinçli tüketildiğinde hurmanın faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazla. Bu nedenle genç nesil daha çok hurma tüketmeye başladı? dedi.

İçerdiği lif oranın yüksek olması, midede uzun süre kalarak sindiriminin yavaş olmasını sağlaması nedeniyle hurmanın daha uzun süre tokluk hissi verdiğini kaydeden Tonkul, ?İçerdiği yüksek orandaki potasyum ve demir mineralleri de metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecinde destek olduğunu biliyoruz. Bunun yanında antioksidan içeriği hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bu sayede dokusu yenilenen cilt daha genç bir görünüme kavuşur. B vitamininden de zengin olan hurma, bu özelliğiyle cilt üzerinde oluşan tahriş ve yaraların hızla iyileşmesinde yararlı olur. Cildin ihtiyacı olan nemi de sağlayarak daha elastik bir yapıya sahip olmasına katkıda bulunduğu gibi A ve B vitamininden zengin olması ve içerdiği yüksek miktardaki magnezyum sayesinde hafızanın güçlenmesini destekler. Tansiyonu dengeleyen ve kalp ritmini düzenleyen yaşamsal minerallerden biri olan potasyumdan zengin olan hurma, hiç kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu besinler arasında yer alır? diyerek hurmanın artık sadece ramazan ayına mahsus bir meyve olmaktan çıkıp yılın 12 ayı tüketildiğini söyledi.