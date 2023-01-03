Kütahya Belediye Başkan Alim Işık, Liseler Arası Münazara Yarışması finaline katıldı.

Kütahya Belediye Başkan Alim Işık, Liseler Arası Münazara Yarışması finaline katıldı.

2022-2023 Kütahya Liseler Arası Münazara Yarışması, Boğaziçi Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 15 okulun kıyasıya yarıştığı sürecin sonunda finalde, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşılaştı. Münazara yarışmasının galibi Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, final heyecanına ortak olarak gençleri tebrik etti ve hediyelerini takdim etti.

Yarışmanın finalinde gençlere hitap eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu yarışmalara katılarak heyecan katan, kendilerini test eden ve geleceğe yönelik olarak kendilerini daha iyi hazırlamak için çalışan tüm gençlerimize, hocalarına ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler için bizler de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gençlerimizi ve hemşehrilerimizi daha iyi noktalara taşımak için çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.