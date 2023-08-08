Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu’nda, 30. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Sınavlarına hazırlanan gençler, fiziki yeterlilik parkurlarında başarılı olarak, hayal ettikleri mesleğe giden yolda ilk adımı attılar. Kursiyerler, mezuniyet havasında gerçekleştirilen sertifika töreninde mutluluklarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştılar.

Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezlerinde bir başarı hikayesi daha yazıldı. 30. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Sınavlarına hazırlık sürecinde bir yandan farklı mesleklerde çalışıp, bir yandan sınav sürecini yaşayan genç kursiyerler, büyük bir azim örneği göstererek sınav parkurlardan yüzde 96’lık başarı oranı ile ayrıldılar. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende katılım belgelerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’ndan alan kursiyerlerin, yaşadıkları haklı gurur yüzlerine yansıdı.

Gençlerimizin taleplerini yerine getirdik

Sertifika töreni esnasında genç kursiyerlere seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlerin taleplerini dinleyerek çalışmalarına yön verdiklerini belirtti. Başkan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimin her alanına destek vermeye gayret ediyoruz. Geçmiş dönemlerde gençlerimizden Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları ile ilgili talep gelince, hiç vakit kaybetmeden bu talebi yerine getirdik. Geride kalan 4 dönemde, kursiyerlerimiz parkurlarda büyük başarılara imza attılar. Şu anda birçoğu hayal ettikleri meslekleri icra ediyorlar. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. POMEM Sınavlarına hazırlanan gençlerimiz, lisans sahibi oldukları alanlarda meslek hayatlarını sürdürürken sınavlara hazırlandılar. Bir yandan çalışıp bir diğer yandan da zorlu parkurlarda ter döktüler. Zorlu bir virajdan başarıyla dönen gençlerimizi yürekten kutluyorum. İnşallah bundan sonraki kareyi hayal ettikleri üniformalarıyla çektiririz” dedi.

"Gelecek dönemlere referans olacağız"

30. Dönem POMEM Sınavları Hazırlık Kursu öğrencileri adına program esnasında teşekkür konuşması gerçekleştiren Aysun Derbent, çalışmalarla ilgili gelecek dönemlere referans olacaklarını belirtti. Derbent, “Bizden önceki dönemlerden aldığımız başarı dolu referansı bizde gelecek dönemlere büyük bir memnuniyetle ileteceğiz. Eğitim süreci boyunca tüm taleplerimiz eksiksiz bir şekilde yerine getirildi. Başta Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na ve tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Program sonundan Başkan Fadıloğlu ve kursiyerler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.