Meydana gelen patlama sesleri nedeniyle park halindeki bir otomobilin alarmının çaldığı olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gruptakiler, sokaktan bir minibüsün geçmesine ve vatandaşların bulunmasına rağmen birbirlerine havai fişek atmayı sürdürdü.

Söz konusu kişiler, atılan havai fişeklerden ara sokaklara girerek ya da park halindeki araçların arkasına saklanarak kurtulmaya çalıştı.

Merkez Yüreğir ilçesinde iki grup birbirlerine sokak ortasında havai fişek attı.

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