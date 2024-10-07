Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin güne sıcak bir başlangıç yapmaları için “Günaydın Çorbası” ikramını başlattı.

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ihtiyaca göre hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda hafta içi her sabah 07.00’den itibaren, gençlere yönelik sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Hafta içi her sabah sıcak çorba ikram edilecek

Eğitimin her alanında öğrencilerin yanında olmayı sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba ikramını bugünden itibaren Kurtdereli Spor Salonu ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Durağı yanında öğrencilerin hizmetine sundu. Gençlerin güne sıcak bir başlangıç yapmaları için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi’nin çorba ikramı ilk günden ilgi gördü. Öğrenciler derse gitmeden sıcak çorbalarını içerek güne başladılar. “Gençlerimize Günaydın Çorbası Bizden” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında gelen taleplere göre yeni noktalarda da çorba ikramı yapılması hedefleniyor.