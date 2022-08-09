AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, TEKNOFEST gençliğini görmekten büyük bir gurur duyduklarını ifade etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, TEKNOFEST gençliğini görmekten büyük bir gurur duyduklarını ifade etti.

Zafer Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’na katılarak gençlerle sohbet eden Erenler, "Başkomutan Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlandığı, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’mızda, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST2022’nin coşkusunu heyecanını yaşıyoruz.

Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamalarına yakışır TEKNOFEST 7. Uluslararası İHA Yarışmasının, çininin, tarihin, sanatın başkenti Kütahyamız’da yapılmasından, ’İstikbal Göklerdedir’ diyerek, Türk adını göklere yazan TEKNOFEST gençliğini, havacılık sevdalılarını şehrimizde ağırlamaktan son derece mutluyuz. Kanıyla, canıyla destan yazan kahraman ecdadımızdan yadigar güzel memleketimizde, ecdadımızdan devraldığı zafer bayrağını ilimle, fenle, bilimle zirveye taşıyacak olan TEKNOFEST gençliğimizi görmekten gururluyuz. Gençlerimize yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Tüm gücümüzle daima yanınızdayız.

Bu vesileyle; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Bakan Yardımıcımız, Mehmet Fatih Kacır’a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’a, gayretleri için Kütahya Valiliği’mize, İl-İlçe Belediyelerimize, Üniversitelerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun" dedi.