Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı. Başkan Tanfer, “19 Mayıs 1919, Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin ve devamında Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının müjdecisi olmuştur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetimizi gençliğe emanet ettiği tarihi bir gündür 19 Mayıs. İstikbalimiz umudu, yarınlarımızın teminatı kıymetli gençlerimiz’ dedi.

Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"104 yıl önce 19 Mayıs 1919’da Türk istiklal mücadelesinin temellerinin atıldığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gündür. 19 Mayıs 1919, Samsun’a çıkışla birlikte Gazi Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının tarihi olmuştur. 19 Mayıs 1919 milletimizin kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini tarihtir. Türk Milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un, 104. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin bağımsızlığın müjdecisi olan bugün yine milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, azimle, cesaretle, büyük bir kararlılıkla ve inançla verdiği o eşsiz mücadele ile Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Bağımsızlık mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, ülkemizin teminatı olan gençlerimize ne kadar değer verildiğinin de bir göstergesi olmuştur. Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Bizler de bugün gençlerimize verdiğimiz değer ile onların yetişmesinde sağlanan imkânlar en üst seviyeye çıkartılmıştır. İstikbalimiz umudu, aydınlık yarınlarımızın teminatı kıymetli gençler, Samsun’da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz. Bağımsızlığımıza ve vatanımıza olan tutkumuz her zaman ilk günkü gibi dinç kalacaktır. Türkiye’de eğitimden spora, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda gençlerimizi ön safta görmekle iftihar ediyoruz. Cumhuriyet’in yılmadan sonsuza dek korunması ve geleceğe taşınması da bu tutku sayesinde olacaktır.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."