Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Kokurdan Mahallesi Camiinde görev yapan Ömer Faruk Çaylıoğlu mahallede yaşayanlarla yediden yetmişe barışık bir şeklide görev yapıyor.

Özellikle çocuklar ile iletişim kurabilmek adına gerek futbol gerekse sosyal faaliyetler konusunda sürekli gençlerin yanında olan cami imamı, bu haftada gençleri kampa getirdi. Kamp kurulum ve çocukların ihtiyaçları konusunda da mahallede yaşayan Ümit Güneş ile birlikte koordineli etkinlik düzenleyen Çaylıoğlu’na Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aydemir Akbaş da destek verdi.

Gençlerin kötü alışkanlıklara terk ederek sosyal ve kültürel faaliyetlere imza atarak çevresine faydalı nesiller yetişmesine imza atan cami imamına mahalleli de teşekkür etti.