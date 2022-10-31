DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü, Düzce’de gençlere yönelik yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili olarak toplantı gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü, Düzce’de gençlere yönelik yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili olarak toplantı gerçekleştirdi.

Diyanet işleri Başkanlığı, ülke genelinde gençlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalarına başladı. Bu çerçevede Düzce il Müftülüğü de gençlere yönelik çalışmalar yapılabilmesi için toplantı koordine etti. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Müfettiş Zekeriyya Toktaş katılım sağladı. Düzce İl Müftü Yardımcıları Hasan İzmirli, Talha Demirkaya ve Derya Topalcık’ın da katılımlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenci Yurtları, Gençlik Merkezleri ve Diyanet Gençlik Merkezlerinde görevlendirilen Manevi Danışmanlara yönelik toplantı gerçekleştirilerek yapılacak faaliyetler belirlendi.