Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bonus Hoca olarak bilinen Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu’nun sunumuyla “Stres Yönetimi ve Sınav Motivasyonu” adlı seminerde Bursalı gençleri buluşturdu.

Ücretsiz hazırlık kursları, ücretsiz test kitapları ve sınavı kazananlara tercih desteği gibi uygulamalarla sürekli üniversite adaylarının yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Bonus Hoca’nın semineri ile gençlere sınav kaygısını yenebilmenin ve başarı için motivasyonun önemini bir kez daha hatırlattı. Telekonferans ile seminere bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salonu dolduran tüm gençlere başarılar dileyerek, “Sınavın başından sonuna dikkat ve kontrolü elde tutmak, stres yönetimi oldukça önemli. Şuan sizler önemli bir eğitim toplantısındasınız. Kendinize güvenin. Ülkenize güvenin. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi. Salonu dolduran gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da, “Bonus Hocamız Bursalı gençlerin, eğitim ile ilgili bu seminere gösterdiği ilgiye olan şaşkınlığını dile getirdi. Ben de gençlerimizin gösterdiği ilgiye teşekkür ediyorum. Gelecek seçimlere değil de gelecek nesillere yatırım yapan bir Belediye Başkanı ile çalışmanın onurunu yaşıyorum. Gençlerde müthiş bir heyecan var. Bonus Hocamız hem sınava hem de sınav anında yaşanabilecek stresin yönetilmesi noktasında çok faydalı bilgiler paylaştı. Gençlerimize girecekleri sınavda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu, Bursa’daki gençlerin seminere olan ilgisine duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mayıs sonunda, öğrencilerin eve çekildiği şu günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valiliğimizin katkılarıyla böyle bir organizasyona imza atması gençler için oldukça yararlı. Bütün salon hatta balkonlar bile dopdolu. Çocuklar büyük bir coşku ile başarı yeminine de katılım gösterdiler. Motivasyon çok yüksek, ben Bursalı gençlerde bunu gördüm. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.

Etkinliğin sonunda gerçekleşen çekiliş ile 10 gence, birer arkadaşı ile birlikte katılabileceği rafting bileti hediye edildi.