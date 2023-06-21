Gölcük’te Hasaneyn Yasakdüzü’nde yapımına başlanılan spor tesisinde çalışmalar devam ediyor.

Gölcük Belediyesi’nin girişimiyle Hasaneyn Yasakdüzü mevkiinde bulunan 157,8 dönüm alan, spor tesisi yapılmak üzere tahsis edildi. Projenin yüzde 10’luk kısmı tamamlanması sonrasında müteahhit firmanın işlemleri tasfiye edilmişti. Gölcük Belediyesi tarafından ikmal ihalesi ve yer tesliminin yapılması sonrasında, çalışmalar yeniden başladı. Projede doğaya uyumlu şekilde 76115 metrekare ebadında nizami çim futbol sahası, idari bina, soyunma odaları, otomatik sulama tesisatı, su deposu, aydınlatma, 480 kişilik tribün ve tartan koşu pisti yer alıyor.

Proje hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Yasakdüzü’nde Gölcük ve İzmit manzarası olan hakim tepe üzerinde başlanılan proje, bölgedeki doğal güzelliklere zarar vermeden inşa edilecek. Projede nizami çim futbol sahası, idari bina, soyunma odaları, otomatik sulama tesisatı, su deposu, aydınlatma, tribün ve tartan koşu pisti yer alacak. İlçemize ve Hasaneyn Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.