Kocaeli’nin Gebze ilçesine klasik park anlayışından farklı olarak dizayn edilen konsept park inşa edildi. Açılışı yapılan parkta, çocuklar oyun gruplarında gönüllerince oynayabilecek, gençler ise futbol, basketbol ve voleybol sahalarında mücadele edebilecek.

Kocaeli’nin Gebze ilçesine klasik park anlayışından farklı olarak dizayn edilen konsept park inşa edildi. Açılışı yapılan parkta, çocuklar oyun gruplarında gönüllerince oynayabilecek, gençler ise futbol, basketbol ve voleybol sahalarında mücadele edebilecek.

Gebze Belediyesi tarafından ilçeye "Yeni Nesil Konsept Parklar Projesi" çerçevesinde bir park daha kazandırıldı. Barış Mahallesi’ne kazandırılan bu parkta 4-18 yaş arası gençler gönüllerince eğlenebilecek. Küçük çocuklar, salıncak, kaydırak gibi bölümlerde oyunlar oynarken, gençler ise futbol, basketbol ve voleybol sahalarında mücadele edebilecek.

Konsept parkın açılışı, Karagöz-Hacivat oyunları ve yapılan çeşitli gösterilerle başladı. Program, dua edilmesinin ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle devam etti. Programın devamında protokol üyeleri basketbol atışları yaparken, çocuklara ise Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikram edildi.

“Bugüne kadar 24 tane parkımızı bu konseptte inşa ettik”

Programın açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün burada Gebze’de yeni konsept parklar adı altında başlattığımız park modelimizden birisini daha hayata geçiriyoruz. Bunun anlamı şu; yıllardır ülkemizde parklar genelde 4-12 yaş grubu çocukların kullanacağı basit spor aletlerinden oluşuyordu. Ancak 12-18 yaş grubu çocuklarımızın kullanabileceği alanlar yoktu. Yeni konsept parklarda mini futbol sahası, voleybol, basketbol sahası gibi ilave alanlarla 12-18 yaş arası çocuklarımızın da kullanacağı birimler, fonksiyonlar onlara kazandırılmış durumda. Dolayısıyla göreve geldikten bugüne kadar 24 tane parkımızı bu konseptte inşa ettik. Önümüzdeki süreçte sayıları daha çok artıracağız ve aktif yeşil alan oranımızı göreve geldiğimiz günden bu yana aşağı yukarı 60 bin metre kare bu tür parklarda olmak üzere, 350-400 bin metrekare gibi bir yeşil alan artışını Gebze’mize kazandırmış oluyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

“Bütün hizmet odağımızda gençler var”

Bugüne kadar hiçbir parkın temel atma törenini yapmadıklarını aktaran Büyükgöz, “Açılış törenini ilk defa yapıyoruz. Bundan sonra da inşallah mahalle gençlerimize farkındalığı oluşturmak için bu tür mini programlar yaparak onlara duyurmaya çalışacağız. Bizim temel amacımız Gebze’de sporu çeşitlendirmek. Sadece spor deyince akla futbol gelmemeli. Biz diyoruz ki voleybol, basketbol, futbol, kaykay parkları gibi çeşitlilik olsun. 2 tane kaykay parkı inşa ettik. Buna benzer farklı spor faaliyetlerinin yapılması için çeşitliliği arttıracağız. Kapalı spor salonlarımızda zaten 41 branşta farklı hizmetler sunuluyor. Bu çeşitliliği arttırarak 7 yaşına gelmiş her gencimize, kendi kabiliyetine uygun bir spor yapabileceği alan çeşitliliğini Gebze’ye kazandırmak için gayret ve çaba göstereceğiz. Temel gayemiz gençlere hizmet. Bütün hizmet odağımızda gençler var” diye konuştu.

“Güzel bir parkın açılışındayız”

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise "Gebze’mizin gençlerine yeni bir yeşil alan ama sadece yeşil alan değil onun yanında gençlerimizin hem basketbol, hem voleybol hem saha futbolu oynayabileceği alanlarla donatılmış güzel bir parkın açılışındayız. Bu işler hakikaten zahmetli işler. Ama var olsun belediye başkanımız Gebze’mizin spor alanında altyapımızı desteklemek, gençlerimizin boş vakitlerini sağlıklı bir şekilde değerlendirmesi üzerine çok büyük gayret içerisinde. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gebze’miz adına kutluyorum, bundan sonraki çalışmalarının da en az bu kadar iyi olacağını düşünüyorum. Kendilerine başarı dileklerimle beraber, Gebze’miz adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.